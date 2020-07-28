2020-07-28T20:17:55+03:00
Общество

Бесплатно, анонимно, безболезненно. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Архангельской области

С 21 по 28 июля мобильные пункты тестирования побывали в Котласе, Коряжме, Архангельске, Новодвинске, Холмогорах
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Восьмым регионом на пути экспедиции Минздрава России стала Архангельская область.Восьмым регионом на пути экспедиции Минздрава России стала Архангельская область.
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За время изоляции мы многое узнали о коронавирусе, заново научились мыть руки, не забывали надевать маски в общественных местах. К сожалению, в мире существует еще много опасных вирусов, которые угрожают человечеству.

Об одном из них — вирусе иммунодефицита человека — в ходе Всероссийской акции, организованной Министерством здравоохранения Российской Федерации, россиянам напоминают консультанты и эксперты экспедиции. А также совершенно бесплатно берут слюновой тест на ВИЧ у всех желающих. Тестирование анонимное, результат известен уже через 15 минут. За это время консультанты рассказывают о путях передачи ВИЧ, оценивают индивидуальные риски человека, объясняют, что ВИЧ-инфекция в современных реалиях — это не приговор. Вовремя поставленный диагноз и начатое лечение позволяет сохранить качество и продолжительность жизни.

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» началась 26 июня одновременно в Калининградской области и на Камчатке. Восьмым регионом на пути экспедиции Минздрава России стала Архангельская область. Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов выразил благодарность организаторам Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» за предоставленную Архангельской области возможность войти в число ее участников:

- Одной из первостепенных задач в области предупреждения распространения ВИЧ является информирование населения о мерах профилактики. Знание своего ВИЧ-статуса — это ответственность за свое здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких! - отметил Антон Карпунов.

С 21 по 28 июля мобильные пункты тестирования побывали в Котласе, Коряжме, Архангельске, Новодвинске, Холмогорах

С 21 по 28 июля мобильные пункты тестирования побывали в Котласе, Коряжме, Архангельске, Новодвинске, Холмогорах

ЧТО ДАЛЬШЕ

1 августа акцию встретит Мурманская область

А в Еврейскую автономную область команда Минздрава России приехала 27 июля. Они пробудут там до 31 июля и проведут тестирование в пяти городах.

А на другом конце страны мобильные пункты тестирования добираются до Мурманской области. Акция там пройдет с 1 по 7 августа в Кандалакше, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске и Мурманске.

ВАЖНО

Как можно и как нельзя заразиться ВИЧ

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции:

1. Половой: при сексуальных контактах без презерватива

2. Через кровь: чаще всего при введении инъекционных наркотиков нестерильными шприцами

3. От ВИЧ положительной матери к ребенку: во время беременности, родов и грудного вскармливания, если мать не принимает антиретровирусную терапию.

За время изоляции мы многое узнали о коронавирусе, заново научились мыть руки, не забывали надевать маски в общественных местах.

За время изоляции мы многое узнали о коронавирусе, заново научились мыть руки, не забывали надевать маски в общественных местах.

Всего четыре жидкости, передающие ВИЧ: кровь, женские половые секреты (которые находятся во влагалище) и мужская сперма, а также материнское молоко.

Через слезы, пот, слюну заразиться ВИЧ невозможно.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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