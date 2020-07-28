2020-07-28T20:17:52+03:00
Общество

Эксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать Rutube

Герман Клименко в эфире программы «Вечерний Мардан» сравнил возможности российских и иностранных видеохостингов
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать RutubeЭксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать RutubeФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После блокировки аккаунтов одного из российских средств массовой информации на просторах видеохостинга YouTube и Google многие задумались о том, не стоит ли россиянам постепенно переходить на отечественные агрегаторы контента. В эфире программы «Вечерний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко оценил возможности Роскомнадзора заблокировать Google и реанимировать Rutube.

- К сожалению, это пустые фантазии. Звучит грустно, но мы научились пользоваться их сервисами, большие нагрузки, вопрос привычки, трафика. Rutube показывает бесконечное количество рекламы, это несравнимая история. Да и, конечно, YouTube в качестве сервиса намного лучше, - объяснил эксперт.

Он отметил, что России в этой ситуации можно пойти по «китайскому сценарию» блокировки зарубежных сервисов, чтобы создать свои сервисы.

- Запретить, конечно, можно. Но возникает два вопроса. Во-первых, будет ли исполнено это решение? На примере Telegram ответ налицо. А во-вторых, сможем ли мы предоставить адекватную замену? В настоящее время ее нет, - добавил Герман Клименко.

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Напомним, что сегодня администрация Youtube заблокировала канал издания "Царьград" в видеохостинге и отключила их Google-аккаунт без возможности восстановить его, объяснив это решение "нарушением экспортного законодательства". "Царьград" из-за этого планирует подать в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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