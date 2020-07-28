28 Июль 2020 2020-07-28T20:37:00+03:00

Жертвами коронавируса в мире стали более 650 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Число жертв коронавирусной инфекции в мире с начала пандемии превысило 650 тысяч человек, заразились более 16,3 миллиона человек. Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения во вторник, 28 июля.

По данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всех странах мира на сегодняшний день составляет 16 341 920, а число летальных исходов после заражения – 650 805 случаев. За минувшие сутки в мире более 226 тысяч человек заразились инфекцией, умерли от заболевания и осложнения после него 4 153 пациента с подтвержденным диагнозом.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на первом месте по числу случаев коронавируса по-прежнему находятся США с 4,2 миллиона инфицированных и 147 тысячами летальных исходов. Следом за ними идет Бразилия, в которой инфекцией заразились 2,4 миллиона, умерли 87 тысяч. В Индии заболели более 1,4 миллиона местных жителей, 32 тысяч человек не пережили болезнь.

Россия в печальном рейтинге занимает четвертное место. В стране медики зафиксировали более 818 тысяч случае заболевания, летальных исходов – более 1з тысяч, выздоровели – 603 тысячи пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU