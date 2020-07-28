Геомагнитная буря 28-29 июля 2020: Как скажется на здоровье

28 Июль 2020 2020-07-28T21:19:57+03:00

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Геомагнитная буря 28-29 июля 2020 года скажется на здоровье тех, кто имеет хронические заболевания. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко объяснила, как подобные природные явления воздействуют на человека и можно ли облегчить неприятные симптомы.

- На солнце постоянно происходят процессы, связанные с выбросом энергии. Наши органы тоже имеют магнитные поля и когда мы вступаем в резонанс, возникают определенные проблемы, - говорит медик.

Сложнее всего придется людям с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, тем кто страдает ожирением и нарушениями нервной системы.

- В период магнитных бурь люди могут жаловаться на нарушение сердечного ритма, перепады давления, у кого-то болит голова, возникает слабость, повышенная утомляемость, - рассказывает медик.

Так как воздействовать на солнце человек не может, то правильнее всего в неспокойные дни перестроить свой ритм дня. К моменту приближения магнитной бури нужно минимизировать физические и психоэмоциональные нагрузки, отказаться от сверхурочной работы, лечь спать пораньше, не пытаться бежать какие-то марафоны.

- Будут полезны водные процедуры, дыхательная гимнастика, йога. То есть весь комплекс, который может стабилизировать состояние организма, - советует Романенко в беседе с Пятым каналом.

Режим питания тоже имеет смысл подкорректировать. Нужно исключить острую, соленую, копченую пищу и тонизирующие напитки. Они могут повысить давление и создать дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

- Особенно внимательными к своему состоянию нужно быть людям с заболеваниями нервной системы. Они склонны реагировать на колебания геомагнитного фона. Такие люди становятся более раздражительными,- заключает специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU