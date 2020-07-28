Хорош, словно завидный жених: названы три московских клуба, которые готовы увести Кокорина у "Зенита"

28 Июль 2020 2020-07-28T21:49:15+03:00

Появились слухи о том, что скандальный игрок покинет берега Невы и даже не останется в Сочи

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса перерыв между футбольными сезонами в России в 2020 году составит только две недели. Уже сегодня был назван календарь на следующий чемпионат, но главной же новостью дня стали слухи о будущем Александра Кокорина. Непутевый форвард, по слухам, может покинуть "Зенит" после полугодовой аренды в составе "Сочи".

Сегодня, 28 июля, сначала появилась первая информация - своего воспитанника готово вернуть московское "Динамо". Кокорину готовы предоставить все возможные финансовые гарантии контракта, сообщил "РБ-Спорт". Претензии Кокорина - 10 миллионов евро за три года. Но и это еще не все. Охота за нападающим ведется, на словах, нешуточная.

Ибо уже вскоре на горизонте замаячила информация о том, что "Локомотив" готов сделать предложение в виде 4 миллионов евро сразу же при подписании контракта. О чем сообщил "СЭ", уточнив что "Зенит" предлагает в два раза меньше. Решение самого же игрока ожидается в ближайшее время. В свое время Кокорин в глубокой юности был связан с "Локо". Но и это был не последний клуб в списке кандидатов на Александра.

Потому что под вечер в разговорах о будущем Кокорина всплыл московский "Спартак". Срок соглашения, как пишет портал "Чемпионат" - три года. А финансовая сторона вопроса будет выполнена полностью.

Напомним, что в прошлом сезоне Кокорин впервые после выхода на свободу из заключения заиграл наконец-то в футбол. 29-летний форвард провел 10 игр в РПЛ, забив 7 голов, 2 с пенальти. И сделав одну голевую передачу. Контракт футболиста с "Зенитом" заканчивается, к слову, совсем уже скоро - 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU