Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских истребителей

28 Июль 2020 2020-07-28T22:01:47+03:00

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Российское министерство обороны ответило не претензии Финляндии по поводу пролета истребителей Су-27 недалеко от воздушной границы государств. По сообщению ведомства, четыре российских истребителя морской авиации военно-морского флота совершили плановый и заранее согласованный перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области.

В Минобороны отметили, что маршрут воздушных судов был полностью спланирован, а российские экипажи находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением, не нарушая международных правил воздушного пространства и не пересекая границ других государств. Это подтверждено средствами воздушного контроля.

Ранее военное ведомство Финляндии заявило, что российские Су-27 якобы нарушили воздушное пространство государство. Инцидентом даже занялась финская пограничная служба.

Надо отметить, что министерство обороны РФ неоднократно подчеркивалось, что российские воздушные суда регулярно пролетают над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями и Тихим океаном. Все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU