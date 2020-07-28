Аналитики предрекли подорожание доллара до 75 рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T22:07:31+03:00

При этом перспектив для укрепления российской валюты эксперты пока не видят

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В августе курс доллара может вырасти до 75 рублей. Несмотря на нестабильную обстановку в США, проблемы с COVID-19, уличные беспорядки, американская валюта продолжает постепенно укреплять свои позиции.

Если 30 июня на Московской бирже за один доллар давали 71,28 рубля, то четыре недели спустя — 72,55 рубля.

- В августе причин для укрепления рубля нет, доллар будет торговаться в диапазоне 71–75 рублей, а евро — 82-86 рублей, - комментирует «Известиям» экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его мнению главная угроза национальной валюте: ухудшение эпидемиологической обстановки, эскалация в отношениях США и Китая, а также ужесточение санкционной риторики, которая может быть реализована по мере приближения президентских выборов в Штатах.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев полагает, что в последний летний месяц доллар будет торговаться в диапазоне 70–75 рублей, а евро — 84-86 рублей.

Но если прогнозы по второй волне коронавируса окажутся верными, то есть риск удорожания доллара до показателя в 77–79 рублей, а евро -89–91 руб.

В свою очередь в ВМФ недавно заявили, что ведущая роль американского доллара в структуре мировой торговли несёт в себе угрозу и может ослабить процесс стабилизации экономики после коронавирусной пандемии.

Тем не менее, экономисты сходятся во мнении, что позиции доллара как мировой валюты очень сильны. США является крупнейшим в мире покупателем, экспортером, должником. Все эти операции производятся в долларах, таким образом уход данной валюты в перспективе ближайшего десятилетия невозможен, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU