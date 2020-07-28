2020-07-28T22:25:43+03:00
Спорт

Умер Александр Аксинин, олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике

Советский спортсмен умер на 66-ом году жизни
Ксения АНУФРИЕВА
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Советский спортсмен умер на 66-ом году жизниСоветский спортсмен умер на 66-ом году жизниФото: ТАСС
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Умер Александр Аксинин – олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров. Спортсмену было 65 лет, сообщил 28 июля, во вторник, Николай Сидоров, выступавший вместе с Аксининым в финале эстафеты на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

- Сегодня мне позвонил тренер Александра Аксинина, он сказал, что Саша умер. Говорят, что ему стало плохо, когда он был на даче. Врачи скорой помощи его забрали, но он умер. Причины смерти мне пока неизвестны, - рассказал Николай Сидоров в интервью ТАСС.

В августе 1980 года советская сборная победила на Олимпиаде в Москве в эстафете 4х100 метров. Помимо Александра Аксинина и Николая Сидорова в нее также входили Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.

На счету спортсмена также есть бронзовая медаль на Олимпийских играх 1976 года, которые прошли в Монреале. Аксинин стал чемпионом Европы в эстафете в 1982 и три раза победил в чемпионатах СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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