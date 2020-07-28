В РПЦ поддержали идею отмечать День России в день крещения Руси

28 Июль 2020 2020-07-28T22:30:42+03:00

В РПЦ назвали интересной идею отмечать День России в день крещения Руси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Московский патриархат считает интересной идею православного общественного движения перенести празднование Дня России с 12 июня на день Крещения Руси 28 июля. Инициатива, по мнению представителей РПЦ, способна стать началом «глубокой дискуссии здоровых общественных сил».

Идею перенести празднование предложили представители движения «Сорок сороков», заявив, что именно день крещения Руси следует считать «истинным» Днем России, ведь 28 июля 988 года началась русская государственность. Движение провело опрос, в котором приняли участие свыше 12 тысяч россиян, 74 процента из которых идею переноса праздника поддержали.

- Это интересная идея, которая может стать началом глубокой дискуссии здоровых общественных сил, - заявил в интервью РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Андрей Кормухин, координатор православного движения «Сорок сороков» отметил, что День России следует отмечать в день крещения Руси из-за принятия конституционное поправки о тысячелетней России.

- Мы проголосовали за то, что мы - тысячелетняя Россия, поэтому и дата должна этому соответствовать. Именно крещение Руси послужило началом объединения часто враждовавших между собой славянских племен, тогда родилась наша государственность. Благодаря смысловой парадигме, которая была задана крещением государства, Россия стала многонациональной, многоконфессиональной и уникальной цивилизацией, - объяснил свою точку зрения Андрей Кормухин.

Напомним, что 28 июля этого года православные верующие отмечают день Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. Праздник является государственной памятной датой в стране уже десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU