2020-07-28T22:49:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Александра Лукашенко: президент Беларуси перенес болезнь "на ногах"

Коронавирус у Александра Лукашенко прошел в бессимптомной форме
Ксения АНУФРИЕВА
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Коронавирус у Александра Лукашенко: президент Беларуси перенес болезнь "на ногах"Коронавирус у Александра Лукашенко: президент Беларуси перенес болезнь "на ногах"Фото: REUTERS
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Во вторник, 28 июля, стало известно о заражении коронавирусом Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь. Глава государства вторник при посещении войсковой части внутренних войск МВД в Минске рассказал, что уже переболел инфекцией в бессимптомной форме, о чем ему накануне сообщили медики.

- Вы сейчас видите человека, который умудрился на ногах и без симптомов перенести коронавирусную инфекцию. Заключение об этом вчера сделали. Я уже раньше говорил, что 97% населения страны у нас переносят болезнь без клинических проявлений. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Теперь и я, перенеся эту заразу, попал в золотой фонд Беларуси, - приводит слова белорусского лидера издание БелТА.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в республики на сегодняшний день достигло 67 тысяч. Даже во время активного распространения болезни по миру белорусские власти решили не вводить карантин: в стране по-прежнему проходят массовые мероприятия и подготовка к президентским выборам, которые пройдут 9 августа.

Александр Лукашенко посоветовал жителям Беларуси не поддаваться панике и много раз давал населению рекомендации по борьбе с вирусом. Так, он отмечал, что против инфекции хорошо помогает употребление жирной пищи, прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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