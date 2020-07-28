В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО

28 Июль 2020 2020-07-28T23:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине продолжают «бороться» с советским прошлым. Так, 28 июля в Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на востоке страны, воевавшего в составе националистического батальона «Донбасс».

«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского – героя войны, бойца батальона «Донбасс», павшего от пули снайпера под Иловайском», - сообщил в Facebook член комиссии столичного горсовета по переименованию Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

Он добавил, что эту идею поддержал 61 депутат городского совета. Кроме того, по его словам, семья Литвинского живет недалеко от переименованной улицы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название.

ИСТОЧНИК KP.RU