2020-07-28T23:52:51+03:00
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В Госавтоинспекции рассказали, сочетание каких факторов способствует повышению безопасности на дорогах

Гостем студии радио "Комсомольская правда" стал замначальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гостем студии радио "Комсомольская правда" стал замначальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег ПонарьинГостем студии радио "Комсомольская правда" стал замначальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег ПонарьинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В летний период многие россияне отправляются в отпуска на автомобилях. Ведущая программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" Наталья Агре задалась вопросом, должны ли регионы предпринимать какие-то меры локального характера в случае со высокоскоростными трассами. Ведь водители привыкли к скоростям движения в рамках городской среды, и у них могут возникнуть некоторые проблемы во время движения по автодорогам с более высоким лимитом.Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин отметил, что главный сдерживающий фактор для водителей находится в их сознании.

«Несомненно, необходимо придерживаться требований правил и знаков, но также немаловажно следовать своим ощущениям скорости. В этой связи не обязательно двигаться разрешенные 110 км/ч, можно меньше... Здесь сочетание здравомыслия с техническим состоянием дорог дает синергетический эффект - повышается безопасность», - подчеркнул замглавы ГУОБДД МВД России.

Он добавил, что при обустройстве современных автодорог применяются самые передовые инженерно-технические решения: это касается освещения, разметки, разделительных ограждений, которые при необходимости смогут погасить удар предотвратив трагедию. - Одним словом, все эти комплексные решения положительным образом влияют на снижение аварийности, - добавил Олег Понарьин.

Новые дороги самым положительным образом влияют на снижение аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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