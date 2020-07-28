2020-07-29T00:19:42+03:00
Умные вещи

Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone

Создатель Telegram пояснил, как политика Apple в отношении разработчиков приложений отражается на пользователях
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Основатель Telegram Павел ДуровОснователь Telegram Павел ДуровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель популярных в России соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone и объяснил, как политика Apple в отношении разработчиков приложений для AppStore отражается на обладателях «яблочных» смартфонов.

Первая причина – завышенные цены. По его словам, 30-процентная комиссия, которую накладывает компания, увеличивает стоимость всех приложений, услуг и игр для пользователей.

«Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Короче говоря, вы продолжаете платить даже после того, как заплатили», - пишет Дуров в своем блоге.

Вторая причина – цензура. По мнению создателя Telegram, Apple скрывает от пользователей часть контента и запрещает разработчикам сообщать им об этом, чтобы обеспечить себе полный контроль, необходимый для сбора 30-процентного налога.

«Apple должна понять, как нелепа ее попытка глобальной цензуры контента: представьте себе веб-браузер, который решает, какие сайты вам разрешено просматривать», - отмечает Дуров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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