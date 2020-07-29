Захарова назвала блокировку «Царьграда» очередным примером политической цензуры

29 Июль 2020 2020-07-29T02:05:53+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube «очередным примером политической цензуры» и призвала международное сообщество отреагировать на эти действия Google.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 июля стало известно, что в ночь на вторник администрация популярного видеохостинга неожиданно заблокировала YouTube-канал «Царьград ТВ» и отключила Google-аккаунт «Царьграда» без возможности восстановить его. Такое решение объяснили «нарушением экспортного законодательства».

«Решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации», - говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что «это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта», в связи с чем ведомство призывает «профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на этот недопустимый шаг».

ИСТОЧНИК KP.RU