Минфин: В этом году в Пенсионный фонд переведут около 20 миллиардов конфискованных рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T02:55:57+03:00

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В министерстве финансов России сообщили, что уже подготовили законопроект о внесении уточняющих поправок Гражданский и Бюджетный кодексы, касающихся передачи в Пенсионный фонд (ПФР) конфискованных денег, владельцы которых не могут доказать законность их получения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 2019 года в ПФР стали поступать средства, полученные от продажи конфискованного имущества осужденных коррупционеров, в прошлом году Пенсионный фонд получил таким образом 21,4 миллиарда рублей. А в этом году предложили конфисковать в пользу ПФР и денежные средства, происхождение которых их обладатель не может объяснить.

Причем, как уточнили в Минфине, предложенная мера будет касаться всех граждан, а не только уличенных во взяточничестве чиновников, состоящих на государственной службе.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», - говорится в сообщении финансового ведомства.

Стоит отметить, что сама эта идея не новая, подобная практика существует во многих странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU