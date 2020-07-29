Две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу

29 Июль 2020 2020-07-29T05:12:22+03:00

Чаще всего работодатели обещают более высокую зарплату, чем собираются платить

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Почти две трети россиян – 65% – во время поиска работы сталкивались с обманом со стороны потенциальных работодателей, причем чаще всего им обещали более высокую зарплату, чем собирались платить на самом деле.

Нередко также в описаниях вакансий указывается недостоверный перечень должностных обязанностей сотрудника, не соответствующие реальным условия труда (соцпакет, оборудование, рабочее место) или рабочий график, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос российской платформы поиска работы HeadHunter. Отмечается, что каждого четвертого соискателя (25%) пытались вовлечь в финансовые пирамиды.

Например, потерявшая работу во время пандемии москвичка рассказала изданию, что в вакансии часто обещают платить 50–60 тысяч рублей, однако когда она приходила в очередное заведение общепита, оказывалось, что «смены — два дня через два, то есть заработать можно лишь половину обещанного».

Другая соискательница, начинающий флорист, сообщила, что ее два или три раза приглашали на собеседование, но на деле оказывалось, что предлагают платное обучение или пирамиду из серии «заплати 300 рублей и приведи друга, чтобы получить 600».

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус нанес мировому рынку труда огромный урон: пандемия уничтожила 400 миллионов рабочих мест по всему миру, причем женщины остаются без заработка гораздо чаще, чем мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU