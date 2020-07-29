«Газпром» не указал в своих активах владельца судна, способного достроить «Северный поток — 2»

29 Июль 2020 2020-07-29T06:17:39+03:00

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Владелец судна-трубоукладчика «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2», не вошел в обновленный список аффилированных лиц «Газпрома».

Документ, датированный 15 июля, опубликован на сайте российского холдинга. В нем Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика, не указан. Между тем, по состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу «Газпром».

Как писал сайт kp.ru, в начале июня стало известно, что «Академик Черский» больше не принадлежит компании «Газпром флот»: согласно документам из реестра судов, трубоукладчик значится за Самарским фондом.

Напомним, после того, как Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта, швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода «Северный поток – 2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить «Северный поток – 2» и без участия иностранных подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU