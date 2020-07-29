Япония заявила, что важно «сохранить текущую структуру G7» без России
Япония вслед за Германией выступила против того, чтобы «Большая семёрка» (G7) вернулась к формату «Группы восьми». Об этом утром в среду, 29 июля, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Восходящего Солнца Ёсихидэ Суга.
«С точки зрения Японии крайне важно сохранить текущую структуру G7», - заявил он.
Однако при этом Ёсихидэ Суга напомнил, что председателем «семерки» в этом году являются США, а это значит, что окончательное решение о том, в каком формате нужно проводить саммит G7, будет принимать Вашингтон.
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ИСТОЧНИК KP.RU