2020-07-29T08:14:58+03:00
Политика

Япония заявила, что важно «сохранить текущую структуру G7» без России

Однако в Токио отметили, что окончательное решение, кого приглашать на саммит «Большой семерки», остается за США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ СугаГенеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ СугаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония вслед за Германией выступила против того, чтобы «Большая семёрка» (G7) вернулась к формату «Группы восьми». Об этом утром в среду, 29 июля, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«С точки зрения Японии крайне важно сохранить текущую структуру G7», - приводит слова генсека правительства страны Восходящего Солнца агентство Kyodo.

Однако при этом Ёсихидэ Суга напомнил, что председателем «семерки» в этом году являются США, а это значит, что окончательное решение о том, в каком формате нужно проводить саммит G7, будет принимать Вашингтон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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