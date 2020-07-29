2020-07-29T07:18:17+03:00
В мире

Власти Южной Кореи обяжут российских моряков предоставлять справку об отсутствии коронавируса

Ранее у 16 членов экипажа с российского корабля обнаружили Covid-19
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Моряки будут обязаны предоставлять медицинские справкиМоряки будут обязаны предоставлять медицинские справкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российских моряков обяжут заходить в порты Южной Кореи со справками об отсутствии коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Чон Се Гюн после массового заражения россиян на грузовом корабле.

- Моряки из России и некоторых других стран при въезде в Республику Корея должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них COVID-19 на основе ПЦР-теста,- приводит слова премьера Yonhap news.

Капитан российского корабля с зараженными говорил, что до и после прибытия в Пусан зараженных среди экипажа не было. Вероятно, они подхватили инфекцию во время контакта с местным ремонтником уже в Южной Корее, мужчина, у которого впоследствии подтвердили коронавирус, принимал участие в починке корабля. Россиян отправили в одну из профильных больниц для инфицированных, их состояние удовлетворительное.

Власти Южной Кореи опасаются новой вспышки из-за приема иностранцев с моря. Только за июнь коронавирус нашли у 90 человек, прибывших на кораблях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девятилетняя здоровая девочка умерла от коронавируса во сне после игры с друзьями
Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Власти Южной Кореи обяжут российских моряков предоставлять справку об отсутствии коронавируса
Япония заявила, что важно «сохранить текущую структуру G7» без России
Украина из-за парада ВМФ в Севастополе пожаловалась на Россию в ООН
«Газпром» не указал в своих активах владельца судна, способного достроить «Северный поток — 2»
В Пентагоне заявили, что военным США все сложнее отслеживать российские подлодки
Две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу
Трамп: США будут снабжать вакциной от коронавируса другие страны
Джонсон: В Европе началась вторая волна коронавируса
Журналисты узнали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса
Пентагон: Россия и Китай создают все более совершенные системы ПРО
Минфин: В этом году в Пенсионный фонд переведут около 20 миллиардов конфискованных рублей
Захарова назвала блокировку «Царьграда» очередным примером политической цензуры
В Гидрометцентре рассказали, в какое время дня безопасно загорать
Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда по Газовой директиве