Власти Южной Кореи обяжут российских моряков предоставлять справку об отсутствии коронавируса
Российских моряков обяжут заходить в порты Южной Кореи со справками об отсутствии коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Чон Се Гюн после массового заражения россиян на грузовом корабле.
- Моряки из России и некоторых других стран при въезде в Республику Корея должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них COVID-19 на основе ПЦР-теста,- приводит слова премьера Yonhap news.
Капитан российского корабля с зараженными говорил, что до и после прибытия в Пусан зараженных среди экипажа не было. Вероятно, они подхватили инфекцию во время контакта с местным ремонтником уже в Южной Корее, мужчина, у которого впоследствии подтвердили коронавирус, принимал участие в починке корабля. Россиян отправили в одну из профильных больниц для инфицированных, их состояние удовлетворительное.
Власти Южной Кореи опасаются новой вспышки из-за приема иностранцев с моря. Только за июнь коронавирус нашли у 90 человек, прибывших на кораблях.
ИСТОЧНИК KP.RU