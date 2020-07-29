Власти Южной Кореи обяжут российских моряков предоставлять справку об отсутствии коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T07:18:17+03:00

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Российских моряков обяжут заходить в порты Южной Кореи со справками об отсутствии коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Чон Се Гюн после массового заражения россиян на грузовом корабле.

- Моряки из России и некоторых других стран при въезде в Республику Корея должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них COVID-19 на основе ПЦР-теста,- приводит слова премьера Yonhap news.

Капитан российского корабля с зараженными говорил, что до и после прибытия в Пусан зараженных среди экипажа не было. Вероятно, они подхватили инфекцию во время контакта с местным ремонтником уже в Южной Корее, мужчина, у которого впоследствии подтвердили коронавирус, принимал участие в починке корабля. Россиян отправили в одну из профильных больниц для инфицированных, их состояние удовлетворительное.

Власти Южной Кореи опасаются новой вспышки из-за приема иностранцев с моря. Только за июнь коронавирус нашли у 90 человек, прибывших на кораблях.

ИСТОЧНИК KP.RU