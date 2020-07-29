2020-07-29T07:17:53+03:00
Общество

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 29 июля 2020 года
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«КП» – о последних новостях на утро 29 июля 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 29 июля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости на утро 29 июля 2020 года. Журналисты выяснили, сколько будет стоить вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в разных странах. Дороже всех свой препарат оценивает американская компания Moderna, которая собирается продавать сыворотку против заболевания COVID-19 по 50–60 долларов за курс прививок, а так как укола должно быть два, значит – порядка 25–30 долларов за дозу.

Между тем, немецкая фармакологическая компания BioNTtech, которая тоже разрабатывает вакцину от коронавируса, оценила свой препарат в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская фирма AstraZeneca – от трех до четырех долларов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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