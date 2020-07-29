Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T08:05:19+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 29 июля 2020 года

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Последние новости на утро 29 июля 2020 года. В министерстве финансов России сообщили, что уже подготовили законопроект о внесении уточняющих поправок Гражданский и Бюджетный кодексы, касающихся конфискации и передачи в Пенсионный фонд (ПФР) денег, владельцы которых не могут доказать законность их получения.

Журналисты выяснили, сколько будет стоить вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в разных странах. Дороже всех свой препарат оценивает американская компания Moderna, которая собирается продавать сыворотку против заболевания COVID-19 по 50–60 долларов за курс прививок, а так как укола должно быть два, значит – порядка 25–30 долларов за дозу.

Между тем, немецкая фармакологическая компания BioNTtech, которая тоже разрабатывает вакцину от коронавируса, оценила свой препарат в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская фирма AstraZeneca – от трех до четырех долларов.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут не только активно прививать от коронавируса собственных граждан, но и снабжать вакциной другие страны.

Основатель популярных в России соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone и объяснил, как политика Apple в отношении разработчиков приложений для AppStore отражается на обладателях «яблочных» смартфонов.

Американский генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк заявил, что российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют для Соединенных Штатов «серьезную проблему», потому что они «потенциально» могут нанести по США, а отследить их передвижение американцам становится все сложнее. Другой представитель Пентагона выразил мнение, что Россия и Китай создают все более совершенные и многочисленные системы противоракетной обороны (ПРО), «соревнуясь» с Америкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU