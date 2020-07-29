Ученые считают, заражение коронавирусом зависит от роста, и назвали самый опасный

29 Июль 2020 2020-07-29T08:16:10+03:00

Эта теория основана на новых данных о том, что частицы вируса зависают в воздухе

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Высокие люди более подвержены риску заражения коронавирусом, считают ученые из Великобритании и США. Они проанализировали статистику по инфицированным с учетом роста людей. Среди тех, кто часто ходит пешком, а значит, мог бы подхватить инфекцию на улице, больше всего зараженных роста 6 футов - 182,8 сантиметра.

Их теория основана на новых данных, которые все-таки признали в ВОЗ - вирус может передаваться по воздуху, когда опасные частицы зависают на крупицах пыли. Так что достаточно вдохнуть их, чтобы заразиться.

В Великобритании мужчины и женщины чаще заражаются Covid-19 по сравнению с теми, кто ниже шести футов. В США тоже отмечают влияние роста, но заражаются в основном высокие женщины - риск инфицирования для них в девять раз выше, чем у дам миниатюрного роста.

По словам профессора Эвана Контопантелиса из Университета Манчестера, это исследование доказывает важность ношения маски на улицах.

Хотя некоторые ученые высказали сомнения по поводу этой теории:

- Одной из самых больших ошибок, которые люди совершают при эпидемиологических исследованиях, является проверка множественных гипотез. Чем больше проверок гипотез вы делаете, тем больше вероятность того, что вы отметите ассоциации, которые возникли случайно,- сказал The Daily Mail Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии, он призвал интерпретировать данные коллег осторожно.

ИСТОЧНИК KP.RU