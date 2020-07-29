В России на автомобили хотят массово устанавливать алкозамки

29 Июль 2020 2020-07-29T08:31:26+03:00

Концепцию в Минпромторге разработают до конца года

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В Минпромторге планируют до конца года разработать концепцию массового внедрения алкозамков. Специальный прибор смогут устанавливать в автомобилях для борьбы с пьяными водителями - если в выдохе автомобилиста система распознает алкоголь, то произойдет моментальная блокировка зажигания.

- До 1 октября будет разработана концепция внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств, включая обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками. До 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели,- приводит текст протокола совещания министерства "Коммерсант".

ИСТОЧНИК KP.RU