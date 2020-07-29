Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус бессмысленными

29 Июль 2020 2020-07-29T09:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал тесты на коронавиурс пустой тратой времени и безумием. Он считает, что в таких условиях, которые созданы в США и других странах мира, смысла проверяться на инфекцию все равно нет, поскольку результаты приходится ждать слишком долго, сказал он CNBC.

- Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие,- сказал бизнесмен.

Ведь если человек действительно болен, он продолжит заражать людей, ожидая результата диагностики. По мнению Гейтса, тесты должны быть более оперативными, чтобы человек мог сразу же "изменить модель поведения", самоизолироваться.

Быстрые тесты должны быть доступны малоимущим - Билл Гейтс призвал власти расставить приоритеты.

- Вы должны убедиться, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, получат результаты в течение 24 часов,- сказал он.

Бизнесмен угодил в скандал, связанный с пандемией. Сторонники теории заговора считают, что он причастен к программе, которая с помощью вакцинации будет чипировать людей. Сам он назвал обвинения настолько странными, что их даже не стоит комментировать.

ИСТОЧНИК KP.RU