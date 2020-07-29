Журналисты двух американских изданий обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T09:19:08+03:00

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В США вышли две статьи о причастности России к искажении данных о пандемии коронавируса. Материал появился в газете New York Times, где и раньше выступали с сомнительными заявлениями о России, и получили даже Пулитцеровскую премию, которую президент США Дональд Трамп потребовал от журналистов вернуть , поскольку она получена не заслуженно, за фейковый материал.

В New York Times и в Associated Press сообщили, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии. Указывают ряд сайтов, где, по версии американских журналистов, публиковали фейк: InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

New York Times обвинили авторов InfoRos в распространении недостоверной информации о том, что существует альтернативная версия возникновения коронавируса - якобы вирус создан военными США. Это при том, что такие сообщения появлялись во многих СМИ мира после того, как в Китае официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что вирус могли завезти в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре 2019 года. Напомним, первые случаи заражения в Китае зафиксировали уже в декабре прошлого года.

Были претензии к тексту о предоставленной Россией медицинской помощи и к тому, что якобы статьи на указанных сайтах писали по данным разведки. Все эти обвинения журналисты приводят, чтобы доказать, как "Россия пытается повлиять на американцев".

Ни одно из двух изданий США источников информации не называет.

ИСТОЧНИК KP.RU