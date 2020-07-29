Минобороны РФ отреагировало на обвинения в нарушении финской границы
Российские военные перебазировали четыре истребителя Су-27 из Карелии на аэродром в Калининградской области по согласованному маршруту, полет проходил в соответствии с международными правилами. Так в Министерстве обороны России прокомментировали обвинения в нарушении финских границ
«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», - отметили в военном ведомстве.
Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что перелет российских истребителей проходил по ранее согласованному маршруту, а экипажи оставались на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.
Ранее Минобороны Финляндии заявили, что во вторник, 28 июля, четыре российских истребителя якобы без согласования воздушное пространство страны. Расследованием инцидента занялся финская погранслужба.
ИСТОЧНИК KP.RU