Влюбленный москвич выгнал родителей и сестру из элитного дома

29 Июль 2020 2020-07-29T09:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Родственники столичного адвоката Михаила Лябях теперь очень хорошо известно, как любовь меняет человека. Из-за этой самой любви два пенсионера и их дочь остались без крыши над головой.

До появлении в жизни Михаила этого "священного чувства" семья жила в большой квартире в элитном доме, места хватало всем - ему принадлежала половина имущества, кроме него здесь проживали родители и сестра. Купил, кстати, квартиру, глава семьи, отец Михаила, Владимир. Он мечтал, что у его детей будет своя недвижимость в столице и переписал 1\2 имущества на наследника.

Но вскоре в жизни героя появилась жена, и взгляды на совместное проживание с семьей резко изменились. Причем настолько, что он сначала выпроводил близких из дома, а потом сменил замки. Им пришлось вызывать слесаря, чтобы попасть внутрь. Скандал разгорелся не шуточный - пускать в дом родственников мужчина не хочет, но готов продать им свою долю за 3 миллиона рублей.

- Мало того, что у него большие апартаменты, он еще одни купил рядом. Продал конный завод за 70 миллионов, а с меня требует три за эту долю. Я пенсионерка, где я возьму эти три миллиона?- приводит НТВ слова Светланы Лябах, мамы адвоката.

Семья обратилась в суд с требованием вселить их обратно. Суд встал на их сторону. Контролировать исполнение решения будут приставы.

В Санкт-Петербурге сын также выгнал родителей из дома жить в автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU