Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу

29 Июль 2020 2020-07-29T10:10:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты посчитали, сколько денег тратят семьи на сборы ребенка в школу в 2020 году. Это традиционный анализ, который делают эксперты IT-компании «Платформа ОФД» перед началом учебного года.

Если сравнивать с показателями 2019 года, то средний чек вырос на 55 процентов, приводит данные аналитиков RT.

На покупку канцелярских товаров семьи тратят 712 рублей, тогда как годом раньше затраты были вполовину дешевле. Если сравнивать объем покупок, то брать канцелярию к школе стали чаще - рост в 10 процентов.

Вырос спрос также на рюкзаки (на 38 процентов). Зато портфели стоят дешевле, чем раньше - 1563 рубля, в 2019 году было на 3 процента дороже.

С главным школьным документом, дневником, обратная ситуация: покупают на 21 процент реже, а цена на 34 процента выше.

- В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары,- сообщили в компании.

Учебный год начнется традиционно 1 сентября, несмотря на то, что пандемия коронавируса до конца не отступила. В школах до конца года запрещены массовые мероприятия, а дети не будут переходить из класса в класс, за группой определят один кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU