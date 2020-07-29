Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу

29 Июль 2020 2020-07-29T09:41:04+03:00

За один только набор канцелярских принадлежностей родители отдают свыше 700 рублей

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Эксперты посчитали, сколько денег тратят семьи на сборы ребенка в школу в 2020 году. Это традиционный анализ, который делают эксперты IT-компании «Платформа ОФД» перед началом учебного года.

Если сравнивать с показателями 2019 года, то средний чек вырос на 55 процентов, приводит данные аналитиков RT.

ИСТОЧНИК KP.RU