Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу
За один только набор канцелярских принадлежностей родители отдают свыше 700 рублей
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Эксперты посчитали, сколько денег тратят семьи на сборы ребенка в школу в 2020 году. Это традиционный анализ, который делают эксперты IT-компании «Платформа ОФД» перед началом учебного года.
Если сравнивать с показателями 2019 года, то средний чек вырос на 55 процентов, приводит данные аналитиков RT.
ИСТОЧНИК KP.RU