Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Журнал Forbes представил рейтинг ста самых дорогих брендов мира. Лидером десятый год подряд остается американская компания Apple. По данным издания, стоимость бренда оценивается в 241,2 млрд долларов, что на 17% больше прошлогоднего показатель.
В целом первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году — Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. При этом, как отмечает первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста своей стоимости, однако Facebook показал противоположную динамику: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.
Общая стоимость сотни самых дорогих брендов за год выросла с 2,33 трлн долларов до 2,54 трлн долларов.
При это половина компаний расположены в США. В рейтинге также десять брендов из Германии, девять – из Франции, шесть - из Японии, и пять из Швейцарии. Большинство в списке IT компаний (20), также бренды, представляющие финансовые услуги (14) и автопромышленность (11).
В десятку самых дорогих брендов мира вошли:
Apple — $241,2 млрд (+17%);
Google — $207,5 млрд (+24%);
Microsoft — $162,9 млрд (+30%);
Amazon — $135,4 млрд (+40%);
Facebook — $70,3 млрд (-21%);
Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);
Disney — $61,3 млрд (+18%);
Samsung — $50,4 млрд (-5%);
Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);
McDonald's — $46,1 млрд (+5%).
ИСТОЧНИК KP.RU