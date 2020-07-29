Forbes назвал самые дорогие бренды мира

29 Июль 2020 2020-07-29T09:53:15+03:00

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Журнал Forbes представил рейтинг ста самых дорогих брендов мира. Лидером десятый год подряд остается американская компания Apple. По данным издания, стоимость бренда оценивается в 241,2 млрд долларов, что на 17% больше прошлогоднего показатель.

В целом первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году — Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. При этом, как отмечает первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста своей стоимости, однако Facebook показал противоположную динамику: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Общая стоимость сотни самых дорогих брендов за год выросла с 2,33 трлн долларов до 2,54 трлн долларов.

При это половина компаний расположены в США. В рейтинге также десять брендов из Германии, девять – из Франции, шесть - из Японии, и пять из Швейцарии. Большинство в списке IT компаний (20), также бренды, представляющие финансовые услуги (14) и автопромышленность (11).

В десятку самых дорогих брендов мира вошли:

Apple — $241,2 млрд (+17%);

Google — $207,5 млрд (+24%);

Microsoft — $162,9 млрд (+30%);

Amazon — $135,4 млрд (+40%);

Facebook — $70,3 млрд (-21%);

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);

Disney — $61,3 млрд (+18%);

Samsung — $50,4 млрд (-5%);

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);

McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

ИСТОЧНИК KP.RU