2020-07-29T10:06:50+03:00
В мире

Конгресс США призвал увеличить поставки газа союзникам по НАТО

Авторы инициативы намерены максимально обеспечить топливом все стратегически важные государства
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
В США планируются увеличить экспорт газа в страны-партнеры по НАТОВ США планируются увеличить экспорт газа в страны-партнеры по НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в ЕС и страны-союзники по НАТО, чтобы снизить зависимость этих государство от российского топлива.

Документ подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. Политики уверены, что увеличение экспорта газа поможет обеспечить энергетическую безопасность партнеров США.

«Законопроект «О сотрудничестве с европейскими партнёрами в области энергетической безопасности» (ESCAPE) подразумевает разработку правительством США всеобъемлющей трансатлантической энергетической стратегии, которая увеличит объёмы американского экспорта и поможет обеспечить энергетическую безопасность нашим союзникам по НАТО посредством американских энергоносителей», — цитирует пояснительное сообщение к законопроекту RT.

Инициатива также предполагает обязать министра энергетики США ускорить процесс ободрения заявок на экспорт природного газа странам-партнерам, «чья национальная безопасность имеет первостепенное значение».

Авторы законопроекта выразили мнение, что Россия может использовать природные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы угрожать партнерам США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какую маску лучше носить в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт
На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом
Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра
За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров
В Совфеда назвали бредом утверждения, что Россия «распространяет» фейки о коронавирусе
Эксперт рассказала, изменятся ли из-за коронавируса правила этикета
Рассказали, при каких условиях можно получить кэшбек за туры по россии
Рассказали, когда начнется производство вакцины "Вектора" от коронавируса
Михаил Ефремов впервые встретится с родными погибшего по его вине водителя
В МИД России не стали рассматривать ноту протеста Украины из-за парада в Севастополе и вернули отправителю
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках
В России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусом
Забыть об изнуряющих диетах, иначе будут последствия: Доктор Мясников раскрыл секрет правильного похудения
Более полутора миллионов россиян недоедают
Назвали возможную дату регистрации российской вакцины от коронавируса
Михаил Ефремов отправился на первое заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд
Конгресс США призвал увеличить поставки газа союзникам по НАТО
Черноморский флот РФ начал крупные учения: задействованы 20 кораблей
Аспирантура ТюмГУ привлекает талантливых молодых учёных
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу
Влюбленный москвич выгнал родителей и сестру из элитного дома
Минобороны РФ отреагировало на обвинения в нарушении финской границы
Журналисты двух американских изданий обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса
В Москве вылечили еще 625 пациентов с коронавирусом
Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус бессмысленными