Конгресс США призвал увеличить поставки газа союзникам по НАТО

29 Июль 2020 2020-07-29T10:06:50+03:00

В США планируются увеличить экспорт газа в страны-партнеры по НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторы инициативы намерены максимально обеспечить топливом все стратегически важные государства

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В Конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в ЕС и страны-союзники по НАТО, чтобы снизить зависимость этих государство от российского топлива.

Документ подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. Политики уверены, что увеличение экспорта газа поможет обеспечить энергетическую безопасность партнеров США.

«Законопроект «О сотрудничестве с европейскими партнёрами в области энергетической безопасности» (ESCAPE) подразумевает разработку правительством США всеобъемлющей трансатлантической энергетической стратегии, которая увеличит объёмы американского экспорта и поможет обеспечить энергетическую безопасность нашим союзникам по НАТО посредством американских энергоносителей», — цитирует пояснительное сообщение к законопроекту RT.

Инициатива также предполагает обязать министра энергетики США ускорить процесс ободрения заявок на экспорт природного газа странам-партнерам, «чья национальная безопасность имеет первостепенное значение».

Авторы законопроекта выразили мнение, что Россия может использовать природные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы угрожать партнерам США.

ИСТОЧНИК KP.RU