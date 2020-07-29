Назвали возможную дату регистрации российской вакцины от коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T11:15:03+03:00

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Регистрация вакцины от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, ожидается в период с 10 по 12 августа, после чего потребуется от 5 до 7 дней, чтобы препарат прошел проверку в Росздравнадзоре, и 15 августа российская вакцина уже может быть выпущена в гражданский оборот.

«В данный момент вакцина передана на экспертизу в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После того как будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав. Предполагаемые даты регистрации вакцины - 10-12 августа», - передает «Интерфакс» слова источника в правительстве России.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 17 российских научных организациях разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса. В клинических испытаниях вакцины, разработанной исследовательским центром имении Гамалеи, у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на третьем этапе исследования препарата планируется привить не менее 1 600 добровольцев для двух форм препарата - жидкой и лиофилированной. Кроме того, глава Минздрава отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU