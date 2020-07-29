Забыть об изнуряющих диетах, иначе будут последствия: Доктор Мясников раскрыл секрет правильного похудения

Доктор не советует взвешиваться каждый день Фото: EASTNEWS/AFP

Доктор Александр Мясников рассказал о самом эффективном способе похудеть. Строгие диеты или часто повторяющиеся "разгрузочные дни" дают лишь кратковременный эффект, и есть объяснение, почему вес "встает", а после и вовсе начинает увеличиваться.

Известный теледоктор советует на первом этапе поставить себе рамки - три месяца. За это время можно похудеть, но не больше, чем на 5 процентов от прежней массы тела:

- При снижении веса всего на пять процентов от исходного, у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" - на 17 процентов и на 50 процентов - жир в печени, - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

На втором этапе можно продолжить худеть, здесь уже разрешается ставить себя планку в 5 килограммов.

Здесь же важно помнить о том, как именно худеть:

- Забудьте об изнуряющих диетах. Надо ограничивать калории, но делать это разумно. Снижение веса должно быть постепенным, чтобы похудение не отразилось на гормональной системе,- объяснил Александр Мясников.

Это означает, что можно просто сокращать порции, придерживаться правильного питания - больше овощей, меньше мучного и жирного. Важно есть "правильный" белок, который содержится не только в мясе, но и орехах, бобовых.

А вот церемония взвешивания не должна быть ежедневным ритуалом - это "приводит к нервозности". Кстати, вечером человек на килограмм всегда тяжелее, чем с утра. Так что бежать к весам можно раз в неделю и только по утрам.

Но даже больше чем вес о процессе похудения и в целом о здоровье скажет талия.

- Объем талии – фактор риска развития инфарктов, инсультов, онкологии и диабета. У мужчин предельный объем талии не должен превышать 102 сантиметра, у женщин – 88 сантиметров,- объяснил доктор.