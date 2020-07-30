Магаданская область получит дополнительно 95 млн рублей на ремонт дорог

30 Июль 2020 2020-07-29T10:46:21+03:00

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В Магаданскую область дополнительно направят 95 млн рублей на ремонт дорог. Средства из федерального бюджета выделяются Правительством РФ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 75 млн рублей из этой суммы пойдут на реконструкцию автотрассы «Магадан – Балаганное – Талон»: будет отремонтирован участок протяженностью 1,8 км. Остальные 20 млн поступят на ремонт дороги и тротуаров в Магадане по улице Парковая. По плану работы здесь должны были закончиться в 2021 году, однако дорожники обещают завершить ремонт уже в этом году.

Магаданская область присоединилась к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. За прошлый сезон в регионе привели в порядок 28 участков автотрасс. До 2024 года в регионе реконструируют более 34 тысяч метров дорог. Качество ремонта стоит на особом контроле у губернатора области Сергея Носова, который регулярно выезжает на объекты и проверяет ход работ.

Глава региона также лично контролирует строительство и ремонт важных социальных объектов - школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, поликлиник и больниц. На днях Сергей Носов побывал в областном онкодиспансере: в клинике идет масштабная реконструкция. По плану она должна быть завершена в конце 2022 года, но строители обещают сдать объект раньше срока.

- Проделан колоссальный объем работ, - отметил Сергей Носов. - Фактически к сентябрю должны закончить корпус в черновой отделке. Реконструкция онкодиспансера идет по графику.

В обновленном медицинском центре будут проводиться около 200 высокотехнологичных операций в год. В диспансере разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. На покупку высокотехнологичной техники в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» выделяется свыше 500 млн рублей.

На сегодняшний день оснащены оборудованием и работают на полную мощность радиологический и диагностический корпуса онкодиспансера. Новую медицинскую технику в рамках нацпроекта также приобрели для лаборатории онкодиспансера: врачи получили современные аргоно-плазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор на сумму более 5 млн рублей. Вскоре в лечебном учреждении появится новый магнитно-резонансный томограф. Кроме того, для онкодиспансера и сердечно-сосудистого центра закупят электрокардиографы, дефибрилляторы, рефкератометры, приборы УЗИ, электроретинографы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое дорогостоящее диагностическое и лечебное оборудование. На его приобретение из федерального бюджета выделяется 137,9 млн рублей.