2020-07-29T10:52:33+03:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках

Плохая погода продержится до конца июля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Синоптики предсказывают дожди с градомСиноптики предсказывают дожди с градомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 29 июля погода начнет портиться на северо-западе, севере и юге европейской части России. В ближайшие дни местных жителей ожидает похолодание и сильные дожди. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, прохладная погода с ливнями и грозами ожидается в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья. По словам Паршиной, ливни будут сопровождаться сильным пронизывающим ветром.

Также дождливо будет в Сибири и на Урале. В среду, 27 июля, в Новосибирской области сильный ожидается дождь, гроза, град. В четверг похожая погода придет в Свердловскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай, центральные и южные районы Красноярского края, передает «Российская газета».

А вот уже в начале августа погода улучшится. Третий летний месяц принесет с собой потепление и много солнечных дней. По данным Гисметео, в августе жителей Сибирской части России ждет потепление до 23-27 градусов, дожди ожидаются редко, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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