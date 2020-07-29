Рассказали, когда начнется производство вакцины "Вектора" от коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T11:17:12+03:00

Разработчики отметили, что препарат "безопасен, эффективен и применим в дальнейшем"

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Массовое производство вакцины коронавируса, разработанной государственным научным центром «Вектор», начнется в конце текущего - начале следующего года. Об этом рассказал заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов.

Ученый сообщил, что разработанная вакцина не вызывает нежелательных реакции, а также отметил, что препарат «безопасен, эффективен и применим в дальнейшем».

По словам Иматдинова, на сегодняшний день «все данные говорят о том, что вирус очень мало меняется, разработанная вакцина позволит сформировать эффективную защиту».

Напомним, днем ранее, 28 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале клинических испытаний вакцины Центра «Вектор». Кроме того, она сообщила, что в 17 российских научных организациях разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, регистрация вакцины от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, ожидается в период с 10 по 12 августа, а 15 августа российская вакцина может быть выпущена в гражданский оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU