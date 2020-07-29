2020-07-29T11:21:31+03:00
Общество

За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров

В рамках реализации инициативы Олега Николаева власти поддержат селян в период "большого молока"
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В Чувашии продолжаются выплаты субсидий крестьянам на содержание коров. Государственную поддержку в период «большого молока» получили 30 тыс. жителей, что составляет 76% общего количества потенциальных получателей.

Как рассказала заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева, за месяц гражданам республики перечислено 139,2 млн рублей на содержание 45 тысяч коров.

Напомним, в июне этого года врио главы Чувашии Олег Николаев выступил с инициативой поддержать селян в период «большого молока». Чтобы и дальше получать органический, чистый продукт напрямую от производителей, нужно им помощь финансово в период, когда закупочные цены падают, и, конечно, эти обязательства должны взять на себя власти. Тогда Олег Николаев поручил Минселхозу региона разработать меры поддержки и представить ему, уже вскоре они были реализованы.

Субсидии собственникам на содержание коров назначаются на каждую дойную корову. Если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2300 рублей, на две дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову, на три и больше – по 4300 рублей на каждую.

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За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров
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