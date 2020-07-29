Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра
Слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которое должно было состоятся 29 июля в Пресненском суде Москвы, отложили на день из-за неявки адвоката артиста. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Лела Кокая.
«Предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля 2020 года в 14 часов 15 минут из-за неявки адвоката актера», - передает «Интерфакс» сообщение пресс-секретарь суда.
Ранее адвокаты актера просили о переносе заседания, поскольку оба находятся не в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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