2020-07-29T11:36:06+03:00
Общество

Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра

Адвокат актера не прибыл на первое заседание по делу о смертельном ДТП
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Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра. Фото: EPA/ТАСССлушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра. Фото: EPA/ТАСС
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Слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которое должно было состоятся 29 июля в Пресненском суде Москвы, отложили на день из-за неявки адвоката артиста. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля 2020 года в 14 часов 15 минут из-за неявки адвоката актера», - передает «Интерфакс» сообщение пресс-секретарь суда.

Ранее адвокаты актера просили о переносе заседания, поскольку оба находятся не в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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