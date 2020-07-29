2020-07-29T11:35:05+03:00
В мире

На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом

Ранее опасный вирус нашли в Китае и Бразилии
Юлия САЛЬНИКОВА
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На ферме заражены только птицы, вирус не успел передаться людямНа ферме заражены только птицы, вирус не успел передаться людямФото: Мария ЛЕНЦ
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В минсельхозе Филиппин сообщили об обнаружении высокопатогенного "птичьего гриппа". Этим термином обозначают тип вируса, который легко передается между животными или людьми.

Птичьим гриппом оказались заражены куры на ферме в провинции Пампанга на севере страны. Ветеринары приняли решение об уничтожении 38,7 тысяч птиц, сказано на сайте ведомства. Что касается мяса цыплят, попавших на продовольственные рынки, то в Минсельхозе успокаивают - оно безопасно, риска заражения нет.

Причина инфицирования животных не известна, но ученые считают, что разносчиками могли стать перелетные птицы. Власти рекомендуют другим фермам принять меры по недопущению контакта домашней птицы с дикими.

Ранее в Китае ученые заговорили об обнаружении нового штамма "свиного гриппа" с пандемическим потенциалом. Инфекция от животных передалась человеку. На ферме в Бразилии тоже нашли мутацию "свиного гриппа", заражена сотрудница предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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