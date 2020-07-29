На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом

29 Июль 2020 2020-07-29T11:35:05+03:00

На ферме заражены только птицы, вирус не успел передаться людям Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В минсельхозе Филиппин сообщили об обнаружении высокопатогенного "птичьего гриппа". Этим термином обозначают тип вируса, который легко передается между животными или людьми.

Птичьим гриппом оказались заражены куры на ферме в провинции Пампанга на севере страны. Ветеринары приняли решение об уничтожении 38,7 тысяч птиц, сказано на сайте ведомства. Что касается мяса цыплят, попавших на продовольственные рынки, то в Минсельхозе успокаивают - оно безопасно, риска заражения нет.

Причина инфицирования животных не известна, но ученые считают, что разносчиками могли стать перелетные птицы. Власти рекомендуют другим фермам принять меры по недопущению контакта домашней птицы с дикими.

Ранее в Китае ученые заговорили об обнаружении нового штамма "свиного гриппа" с пандемическим потенциалом. Инфекция от животных передалась человеку. На ферме в Бразилии тоже нашли мутацию "свиного гриппа", заражена сотрудница предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU