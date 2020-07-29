ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнаме не вызывает опасений

ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнами не вызывает опасений Фото: REUTERS

Новая вспышка коронавирусной инфекции во Вьетнаме не вызывает опасений, поскольку этот штамм по опасности не отличается от Сovid-19 в других странах. Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидон Парк.

«Вирус, вызывающий COVID-19, обнаруженный в Дананге, похож на COVID-19, циркулирующий в других странах в июле. Несмотря на то, что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности», - приводит РИА Новости сообщение представитель ВОЗ, по словам которого заразность и опасность нового типа не изменились.

Напомним, о новом «агрессивном» типе коронавируса во вьетнамском Дананге власти Вьетнама сообщили в понедельник, 27 июля. По данным вьетнамского Минздрава, такая вспышка заболевания может быть связана либо приездом нелегальных мигрантов, либо мутацией в одной из местных коронавирусных больниц в Дананге.

Изначально сообщалось о четырех пациентов с новым типом COVID-19, из которых двоих перевели на ИВЛ. В тот же день сообщили уже об одиннадцати заболевших. При этом ранее по всей стране было зарегистрировано только 420 случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии.