2020-07-29T12:10:30+03:00
Общество

Учитель назвала главный минус ограничений на выдачу книг 18+ в библиотеках

Запрет на «недетскую литературу» может не принести ожидаемых результатов
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Введенное правило по маркировке недетской литературы не изменит интерес детей к подобной литературеВведенное правило по маркировке недетской литературы не изменит интерес детей к подобной литературеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Библиотеки уберут из общих залов книги 18+. О том, какое воздействие это окажет на читателя, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Михайловна Архангельская.

"Мне кажется, что любой запрет, особенно такой, который попытались применить не гибко, лояльно к конкретной ситуации, а какой-то всеобщий, он всегда имеет слишком много издержек. И, что касается книг, наверное, в первую очередь. Об этом уже шла речь, когда в книжных магазинах сначала маркировку сделали, это уже вошло в какие-то анекдотические ситуации, детям нельзя было купить книжку, заданную на летнее чтение. Это просто следующий шаг. Конечно, мне кажется, это очень несуразное решение. Понятно, чем мотивированное, но не так решаемое», - сказала Татьяна Михайловна.

Учитель полагает, что невозможно создать мир, в котором дети не хотели бы узнать что-то запретное. Лучше дать им такую возможность, потому что телевидение и доступность интернета так или иначе сделают это.

«Ненормативная лексика, сцены насилия, повышенная эротика и прочее. Мне кажется странным создавать вокруг детей такой мир, лишенный этого, в книгах, в фильмах и так далее. Но понятно, что мы не можем убрать эти явления из окружающего детей мира в принципе. Странно лишать возможности их почитать об этом, подумать вместе с писателем, с учителем, с родителем», - подчеркнула учитель русского и литературы.

Напомним, что Министерство культуры РФ ввело в российские библиотеки новые правила по маркировке. Книги с отметкой 18+ больше не будут стоять в общих залах, чтобы не привлекать внимание несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совещание Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в России 29 июля 2020: обсудят ситуацию с коронавирусом
Почему в жару вредны холодный чай и кофе, рассказали эксперты
Эксперт рассказал, как восстановится спрос на автомобили с пробегом
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании
После сообщения о коронавирусе у Лукашенко в Кремле рассказали о тестировании Путина
Автоэксперт прокомментировал идею массового внедрения алкозамков в России
Джонни Деппа обвинили в женоненавистничестве
КНДР объявила высший уровень угрозы после сообщений о коронавирусе в стране
Украина пожаловалась Генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Названы сферы, где зарплаты сократились сильнее всего
В Казахстане продлили карантин по коронавирусу "для закрепления положительных результатов"
Учитель назвала главный минус ограничений на выдачу книг 18+ в библиотеках
Зеленский заявил, что Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, но тут же пообещал ответный огонь
Насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакцины
ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнаме не вызывает опасений
Названы страны ЕС, готовые принять туристов из России
Какую маску лучше носить в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт
На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом
Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра
За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров
В Совфеде назвали бредом утверждения, что Россия «распространяет» фейки о коронавирусе
Эксперт рассказала, изменятся ли из-за коронавируса правила этикета