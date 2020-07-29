Учитель назвала главный минус ограничений на выдачу книг 18+ в библиотеках

29 Июль 2020 2020-07-29T12:10:30+03:00

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Библиотеки уберут из общих залов книги 18+. О том, какое воздействие это окажет на читателя, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Михайловна Архангельская.

"Мне кажется, что любой запрет, особенно такой, который попытались применить не гибко, лояльно к конкретной ситуации, а какой-то всеобщий, он всегда имеет слишком много издержек. И, что касается книг, наверное, в первую очередь. Об этом уже шла речь, когда в книжных магазинах сначала маркировку сделали, это уже вошло в какие-то анекдотические ситуации, детям нельзя было купить книжку, заданную на летнее чтение. Это просто следующий шаг. Конечно, мне кажется, это очень несуразное решение. Понятно, чем мотивированное, но не так решаемое», - сказала Татьяна Михайловна.

Учитель полагает, что невозможно создать мир, в котором дети не хотели бы узнать что-то запретное. Лучше дать им такую возможность, потому что телевидение и доступность интернета так или иначе сделают это.

«Ненормативная лексика, сцены насилия, повышенная эротика и прочее. Мне кажется странным создавать вокруг детей такой мир, лишенный этого, в книгах, в фильмах и так далее. Но понятно, что мы не можем убрать эти явления из окружающего детей мира в принципе. Странно лишать возможности их почитать об этом, подумать вместе с писателем, с учителем, с родителем», - подчеркнула учитель русского и литературы.

Напомним, что Министерство культуры РФ ввело в российские библиотеки новые правила по маркировке. Книги с отметкой 18+ больше не будут стоять в общих залах, чтобы не привлекать внимание несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU