2020-07-29T12:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакцины

В центре «Вектор» сообщили, что COVID-иммунитет у легко переболевших длится недолго
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакциныНасколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакциныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов рассказал, насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом. По его словам, COVID-иммунитет у легко переболевших длится недолго - всего несколько месяцев. Кроме того, ученый не согласился с мнением, что осенью будет приобретен коллективный иммунитет, и вакцинация потеряет смысл.

«Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», - сообщил эксперт в эфире телеканала «Россия 24»

Иматдинов также обратил внимание на возможность возникновения второй волны коронавируса. Он отметил, что на данный момент не совсем понятно, как вторая волна скажется на тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. «Заболеют они повторно или нет - вопрос открыт», - заключил ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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