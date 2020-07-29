2020-07-29T12:51:16+03:00
В мире

В Казахстане продлили карантин по коронавирусу "для закрепления положительных результатов"

После введения ограничительных мероприятий число выявляемых случаев Covid-19 сократилось на 29 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Казахстане за день вирус находят в среднем у 1500 человекВ Казахстане за день вирус находят в среднем у 1500 человекФото: Олег ЗОЛОТО
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В Казахстане карантин по коронавирусу продлили еще на две недели. Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту, что принятые с 5 июля ограничительные меры, позволили снизить число случаев заражения на 29 процентов. Сейчас за сутки выявляют 1500-1600 инфицированных. Соответственно, снижается нагрузка на систему здравоохранения. Так, реанимации освободились на 27 процентов, а в целом загруженность стационаров снизилась на 43 процента.

Для "дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер" решено еще на две недели продлить карантин. Сообщение об этом появилось на сайте президента Казахстана.

За день в Казахстане тестируют на коронавирус больше 30 тысяч человек. Президент поручил более тщательно следить за тем, чтобы люди не устраивали массовые мероприятия, торжества - такие случаи зафиксировали в ряде регионов.

- Любые ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан,- говорит президент Касым-Жомарт Токаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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