Названы сферы, где зарплаты сократились сильнее всего
Специалисты «Работы.ру» и «Сберданных» подготовили отчет о состоянии рынка труда и проанализировали зарплаты за июнь. Оказалось, что в среднем фонд оплаты труда сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стоит отметить, что в апреле и мае расходы компаний на зарплаты падали сильнее — на 6% и 8% соответственно. Таким образом можно говорить о некотором оживлении на рынке труда.
Сферы, в которых сократились зарплаты:
Гостиницы и общепит - 27,8%,
Турагентства – 23,9%,
Персональные услуги -20,8%,
Аренда и лизинг -18,8%,
Кино -18,6%,
Воздушный транспорт -17,3%,
Казино -16,2%,
Страхование -15,3%.
Но далеко не везде зарплатные фонды сократились. Есть отрасли, где наоборот произошло увеличение, пишет газета "Известия".
Где выросли зарплаты:
Сфера телекоммуникаций + 11,3%,
Металлургия + 5,2%,
Госслужба +5,2%,
Финансовые услуги +4,3%,
Добычей металлических руд +3,8%,
Строительство инженерных сооружений +2,7%,
Производство бумаги +2,3%.
Соцуслуги +2,2%,
Медицина +2,1%,
Образование + 1,3%.
- Во втором квартале 2020 года падение доходов населения составило 8%. 53% респондентов считают, что им нужна господдержка. Это кислородная подушка, которая помогает им выстоять, - пояснил ФАН ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова.
ИСТОЧНИК KP.RU