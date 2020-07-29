Названы сферы, где зарплаты сократились сильнее всего

29 Июль 2020 2020-07-29T12:17:09+03:00

В целом падение по итогам июня составило 4%, но это лучше, чем было в мае

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Специалисты «Работы.ру» и «Сберданных» подготовили отчет о состоянии рынка труда и проанализировали зарплаты за июнь. Оказалось, что в среднем фонд оплаты труда сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в апреле и мае расходы компаний на зарплаты падали сильнее — на 6% и 8% соответственно. Таким образом можно говорить о некотором оживлении на рынке труда.

Сферы, в которых сократились зарплаты:

Гостиницы и общепит - 27,8%,

Турагентства – 23,9%,

Персональные услуги -20,8%,

Аренда и лизинг -18,8%,

Кино -18,6%,

Воздушный транспорт -17,3%,

Казино -16,2%,

Страхование -15,3%.

Но далеко не везде зарплатные фонды сократились. Есть отрасли, где наоборот произошло увеличение, пишет газета "Известия".

Где выросли зарплаты:

Сфера телекоммуникаций + 11,3%,

Металлургия + 5,2%,

Госслужба +5,2%,

Финансовые услуги +4,3%,

Добычей металлических руд +3,8%,

Строительство инженерных сооружений +2,7%,

Производство бумаги +2,3%.

Соцуслуги +2,2%,

Медицина +2,1%,

Образование + 1,3%.

- Во втором квартале 2020 года падение доходов населения составило 8%. 53% респондентов считают, что им нужна господдержка. Это кислородная подушка, которая помогает им выстоять, - пояснил ФАН ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова.

ИСТОЧНИК KP.RU