2020-07-29T12:54:20+03:00
Политика

Украина пожаловалась Генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Авторы письма уточняют, что Россия способствовала таким образом "эскалации напряженности между странами"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Письмо направили генсеку ООНПисьмо направили генсеку ООНФото: REUTERS
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Украинские власти обратились в ООН в связи с морским парадом ко дню ВМФ России в Севастополе.

До этого они уже направляли претензии в посольство России в Киеве, затем послали ноту протеста в МИД России, которая в итоге не была рассмотрена, поскольку Россия не должна спрашивать разрешения у других государств на проведение торжественных мероприятий на своей территории. Теперь вот украинцы написали генсеку ООН:

- Киев считает проведение Россией парада сознательным шагом, направленным на эскалацию напряженности между странами. Украинская сторона также осуждает якобы имеющую место милитаризацию Крыма и демонстрацию Россией военной силы,- приводит текст сообщения агентство Укринформ.

Авторы письма заявили, что Россия нарушила нормы международного права и резолюции Генассамблеии ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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